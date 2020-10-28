محمد إمام يدخل مغامرة الأعمال الصعيدية وينافس السقا وكرارة

متابعة بتجــــــــــــرد: اشتعلت مبكراً المنافسة في السباق الدرامي الرمضاني المقبل، بعدما أعلن النجم محمد إمام أنه يعمل حالياً على مسلسله الجديد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث سيقدّم عملاً درامياً صعيدياً للمرة الأولى، يحدّد اسمه خلال الفترة المقبلة، وتتضمن أحداثه مفاجآت عدة، وقد شرع إمام حالياً في التحضير للوك جديد سيظهر به في هذا المسلسل الذي يُعد رابع بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية.

إعلان إمام خوضه الدراما الصعيدية وضعه في منافسة قوية مع نجمين كبيرين في هذا المجال، هما أحمد السقا وأمير كرارة اللذان يخوضان سباق الدراما الرمضاني بمسلسل “نسل الأغراب” الذي ينتمي الى الدراما الصعيدية.

يُشار إلى أن محمد إمام شارك النجم أمير كرارة في رمضان الماضي بمسلسل “الاختيار”، الذي حقّق نجاحاً ساحقاً، وشاركت في بطولته نخبة من النجوم.

وكان آخر الأعمال الدرامية التي قدّمها إمام، مسلسل “هوجان” الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته: رياض الخولي، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، وآخرون.