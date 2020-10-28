بعد انقطاع لسنوات.. هكذا التقت كندة علوش زملاءها السوريين

متابعة بتجـــــــــــرد: شكّل مهرجان الجونة السينمائي مناسبة للقاء الكثير من النجوم، وكان أبرزهم الفنانون السوريون الذين فرّقتهم ظروف الحرب في بلدهم.

وفي هذا السياق، سُجل اللقاء الذي تم، بعد سنوات انقطاع، بين الفنانات كندة علوش وسلافة معمار وجومانة مراد. وعلى هذا علّقت علوش في حديث إلى برنامج “The Insider بالعربي” الذي يُعرض على شاشة قناة دبي معبّرة عن فرحها ومشيرةً إلى أنهما من أهلها وأن بينهنّ “عشرة عمر”.

كذلك التقت علوش مواطنها وزميلها سامر المصري وأشارت خلال اللقاء نفسه إلى أنهما صديقان منذ سنوات طويلة متمنيةً العمل معه.

يُشار إلى أن الحدث السنوي جمع عدداً كبيراً من نجوم الشاشة المصرية إلى جانب الكثير من الفنانين والمشاهير العرب، وخصوصاً اللبنانيين والسوريين.

ويُذكر أنها الفعالية الأولى من نوعها هذا العام حيث أدى انتشار فيروس كورونا إلى إلغاء أو تأجيل الكثير من الفعاليات على مختلف الصعد، فيما أُقيم بعضها بطريقة افتراضية كإجراء احترازي للوقاية من الوباء.