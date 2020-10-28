الرئيس يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية سيوة وتطوير شواطئ شمال الدلتا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية واحة سيوة، وحماية وتطوير شواطئ شمال الدلتا وبورسعيد، وكذلك انشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الجهود التنموية المشتركة بين قطاعي الري والزراعة والجهات المعنية الاخري لعدد من المشروعات علي مستوي الجمهورية.
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