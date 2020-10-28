شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس وفد مصر باجتماعات اللجنة العليا فى بغداد السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الوكيل الأقدم لوزارة الخارجيّة العراقية السفير عبد الكريم هاشم مصطفى مساعد وزير الخارجيّة المصرى للشؤون العربية السفير ياسر عثمان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائيّة، وسُبُل الارتقاء بآفاق التعاون بين بغداد والقاهرة.

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وأعرب وكيل وزارة الخارجية العراقية الأقدم عن حرص العراق على دعم العلاقات العراقـيّة- المصرية وُصُولًا إلى تحقيق شراكة استراتيجيّة بالنحو الذى يُلبّى طموحات، وتطلعات الشعبين الشقيقين، ويُحقّق مصالحهما المُشترَكة فى التقدّم، والازدهار، والتنمية.

وبحث الجانبان آليّة الإعداد والتنسيق لاجتماعات اللجنة العليا العراقيّة-المصريّة المُشترَكة التى ستجرى أعمالها فى العاصمة بغداد يوم السبت المقبل برئاسة رئيسى وزراء البلدين مصطفى مدبولى ومصطفى الكاظمى.