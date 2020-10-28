شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. تسليم 1056 وحدة سكنية بـ"سكن مصر" بـ6 أكتوبر الجديدة الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وفيما يلى أبرز العنازين:
توقيع عقدى تعاون بين الإنتاج الحربى والغربية لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة
حملات للكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية الأسبوع المقبل
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