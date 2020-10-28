شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل السيسي عن الصور المسيئة للرسول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف رسائل علق من خلالها على الأزمة الخاصة بالرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، دعا فيها إلى التخلق بأخلاق رسول الإسلام في الخلاف والإساءة، وفي نفس الوقت عدم الاستهانة بمشاعر مليار ونصف مسلم حول العالم.
وفى هذا الفيديو نتعرف معا على رسائل السيسي عن الصور المسيئة للرسول..
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