شكرا لقرائتكم خبر عن مستريح جديد بدمياط جمع 20 مليون جنيه بزعم توظيفها فى استيراد الفاكهة وهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة دمياط ظهور مستريح جديد استولى على مبالغ مالية كبيرة بلغ التقدير المبدئى لها 20 مليون جنيه بغرض توظيفها فى استيراد وتصدير الفاكهة.

ترجع تفاصل الواقعة عندما تقدم عدد من المواطنين بعدة بلاغات بمباحث الأموال العامة ضد "ع. ل " تاجر فاكهة قيدت تحت أرقام 4951/4952 جنح دمياط الجديدة تتهمة بخيانة الأمانة والنصب وقيامة بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بغرض الاتجار مقابل ربح ولكنه فر هاربا ولايعلم احد مكان تواجده.

وقدم عدد من المتضررين شكوى إلى المحامى العام لنيابات دمياط يطالبون بسرعة التحقيق فى الواقعة وضبط المتهم المذكور ومنعه من مغادرة البلاد.

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قال أحد المتضررين رفض ذكر اسمة لـ"الخليج 365" إن المتهم المذكور جمع أموالا طائلة أغلبها من أصدقائه ومعارفه مستغلا اتساع دائرة علاقاته مع بعض الشخصيات بدمياط، وبلغ ما تم تقديره من هذه المبالغ حوالى 20 مليون جنيه تم بغرض الإتجار فى الفاكهة واسترداد التفاح، وتم العمل على مدار عام ونصف وكان يتم تسديد أرباح بلغت 6 آلاف جنيه عن كل 50 ألف جنيه كل شهرين، ثم اختفى فجأة وأغلق هاتفه المحمول، ولم يستدل على عنوانه.

وأضاف أنه تم تحرير أكثر من محضر بعدد من الأقساط والمراكز بدمياط وتم إخطار مباحث الأموال العامة والمحامى العام لنيابات دمياط لمباشرة التحقيق وسرعة ضبط المتهم ومنعه من مغادرة البلاد، وأضاف أن أجهزة الأمن تجرى تحريات مكثفة لسرعة ضبط المذكور.