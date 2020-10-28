شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يتخطى حاجز الـ 18 مليون لايك و19 مليون متابع على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت الصفحة الرسمية لجريدة ”الخليج 365” بموقع فيس بوك، حاجز الـ18 مليون like منذ قليل، وأكثر من 19 مليون follow بعد أن نجحت خلال الفترة الاخيرة الماضية، فى إضافة عدد كبير من الأنشظة والأفكار المتنوعة لتتماشى مع المتابعين من مصر ومختلف دول الوطن العربى.

وجذبت الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365"، عدد كبير من الجمهور خلال الفترة الماضية، بعد النجاح الكبير الذى حققه "تليفزيون الخليج 365" الذى أصبح أحد ثوابت الصفحة اليومية الذي يستضيف عدد كبير من النجوم والمشاهير للتعليق على جميع الأحداث الجارية، بالإضافة إلى التغطيات المستمرة على مدار الساعة التي يتناولها عدد من المذيعين والمذيعات من قلب صالة التحرير.

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متابعي الخليج 365 على فيسبوك

كما نجحت الصفحة الرسمية في حصد عدد مشاهدات بالملايين على الأفكار المصورة التي تنشر بشكل مستمر على مدار الساعة والتي تضم المواضيع الكبري على هيئة مقاطع فيديو قصيرة مختصرة، بالإضافة إلى اللقاءات الحصرية والتغظيات الخارجية من قلب الحدث التي ينقلها الزملاء من قلب ملاعب كرة القدم والمهرجانات والمؤتمرات الكبرى لنقل الحدث الى المشاهد.