صور عيد ميلاد كيم كارداشيان تشعل غضب الجمهور!

متابعة بتجــــــــــــرد: تعرضت كيم كارداشيان لحملة هجوم واسعة على تويتر بعد نشرها صوراً من احتفالها بعيد ميلادها الـ40.

وقررت كيم الاحتفال بعيد ميلادها هذا العام برفقة عائلتها ومجموعة مختارة من الأصدقاء على جزيرة خاصة وذلك بعد أسابيع من الحجر الصحي الذي سببه فيروس كورونا المستجد، وقالت كيم: “قررت الاحتفال مع بعض الأشخاص الذين ساعدوني في تشكيل المرأة التي أنا عليها اليوم”.

ولكن صور النجمة لم تلقَ استحساناً بين جمهورها الذين وصفوها بأنها “قاسية” و “عديمة الإحساس” وخاصة أنها اختارت جزيرة خاصة للاحتفال من دون مراعاة معاناة الناس في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

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واعتبر بعض مستخدمي تويتر أن النجمة تتباهى برحلتها المكلفة إلى جزيرة خاصة متجاهلةً مشاعر ملايين الأشخاص ومعاناتهم بسبب جائحة كورونا العالمية والمميتة، بينما سخر البعض الآخر من رحلة كيم الفاخرة وأطلقوا النكات المضحكة.

وبشكل عام، عبر كثيرون عن غضبهم وإحباطهم من قرار نجمة تلفزيون الواقع بنشر صور من إجازتها الفخمة وسط هذا الوباء.