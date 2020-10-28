كيف علق أحمد السقا على إطلالة زوجته؟

متابعة بتجــــــــــــرد: علق الفنان المصري أحمد السقا بطريقة طريفة على إطلالة زوجته مها الصغير التي ظهرت فيها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي والتي عرَّضتها للانتقادات.

وقال السقا في لقاء تلفزيوني مازحاً: “أنا غلطان، لبستها الجاكيت بتاعي وأخذت بتاعها”، في إشارة إلى كبر حجم الجاكيت الذي ارتدته، واعتبر كثيرون أن تعليق أحمد السقا جاء رداً على المتنمرين والمتهكمين من إطلالة زوجته.

ولاقت إطلالة مها الصغير التي ارتدتها على السجادة الحمراء خلال افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الكثير من الانتقادات واعتبر رواد التواصل الاجتماعي أنها غير موفقة ولا تناسب السجادة الحمراء واصفين معطفها بالرجالي والكبير جداً.