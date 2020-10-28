وجه كايلي جينر مليء بالدماء والجروح.. ما القصة؟

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متابعة بتجــــــــــرد: مع اقتراب مناسبة الاحتفال بالهالوين، تحرص العديد من النجمات على اعتماد إطلالات غريبة ومشاركة جمهورهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمهاراتهن الإبداعية في تطبيق المكياج.
ونشرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر عبر حسابها في انستغرام صورة جديدة لها ظهرت فيها ووجهها مليء بالدماء والجروح.
ولكن هذه الدماء والجروح ليست سوى مكياج مخيف من وحي الهالوين بدا وكأنه حقيقي.
ونال مكياج جينر استحسان الجمهور الذين أشادوا بالإتقان والبراعة.
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