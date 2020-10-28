ميريام فارس ترزق بمولودها الثاني.. هكذا زفّت الخبر السار!

متابعة بتجـــــــــــــرد: رُزقت النجمة اللبنانية ميريام فارس بمولودها الثاني وهو صبي أطلقت عليه دايف، من زوجها داني متي. وقد زفّت ميريام فارس الخبر السار لمتابعيها على إنستغرام، من خلال نشر صورة تظهر يد ابنها الصغير الذي يمسك بإصبعها. وأرفقت ميريام فارس الصورة بتعليق كتبت فيه: “صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني”. إشارة الى أن ميريام فارس أنجبت ابنها الثاني بتاريخ 20 تشرين الأول 2020.

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