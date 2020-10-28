بالصور.. أول نظرة على فيلم الرعب المنتظر Scream 5

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهرت الممثلة الأمريكية كورتني كوكس في صور حديثة، خلال تصويرها الجزء الخامس من فيلم Scream (الصرخة).

,تقوم كورتني كوكس بدور جيل ويذرز، مسجلة عودتها إلى سلسلة الرعب الشهيرة بعد غياب 10 أعوام، وفقًا لموقع "بلودي ديسجاستنج" الأمريكي.





وذكر الموقع أن هذه الصور تمثل أول نظرة على الفيلم المنتظر بشدة، بعد تقديم 4 أجزاء من السلسلة، آخرها منذ 10 عوام تقريبًا.





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وشاركت "كوكس" في السلسلة منذ طرح أول أجزائها عام 1996، بدور المراسلة الصحفية والكاتبة، برفقة زوجها السابق ديفيد أركيت، الذي عاد للمشاركة في الجزء الخامس.





"سكريم 5" من إخراج مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت، وتأليف جيمس فاندربلت، وبطولة ميليسا باريرا ومارلي شيلتون وجينا أوريتجا، ومن المتوقع طرح 14 يناير/كانون الثاني 2022.