أروى جودة تكشف لـ"الخليج 365" شخصيتها في "نمرة 2"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشارك النجمة أروى جودة في بطولة إحدى حلقات مسلسل "نمرة 2" الذى يعرض قريبا عبر منصة شاهد الرقمية.

وحول دورها في المسلسل تحدثت أروي جودة لـ"الخليج 365" قائلة إن العمل مكون من 8 حلقات، كل حلقة منفصلة عن الأخرى، ولكل حلقة سيناريو مختلف وأبطال مختلفين.



وتابعت: "تدور فكرة المسلسل بشكل عام حول لغة الحب في عالمنا العربي، وبالتحديد الحب الثاني، أو بمنعى أكثر دقة الفرصة الثانية في الحب والمشاعر، وأشارك في بطولة حلقة واحدة فقط".





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وعن البطل الذي يشاركها بطولة الحلقة قالت: "سيكون الفنان الرائع آسر ياسين، وأجسد خلال الحلقة (نصه الحلو) كما نقول على الحبيبة في مصر".

وعبرت عن سعادتها بهذه الثنائية قائلة: "آسر ياسين فنان موهوب جدا، وسبق لي العمل معه في فيلم (على جنب يا أسطى)، وفي الحقيقة سعيدة بالوقوف أمامه".

وعن ظهورها بالكمامة في مهرجان الجونة قالت: "يجب أن نتكيف مع الوضع ونتخذ كل التدابير الاحترازية لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا، والحياة مستمرة ولكن علينا الحذر دائما".

وعن رأيها في تجربة الفنان أحمد مالك في فيلم "حارس الذهب" المشارك في الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي قالت: "معجبة جدا بالفنان أحمد مالك لأنه يحاول طوال الوقت تطوير أدواته، ويحرص على تعلم الرقص المعاصر، خاصة أنه تلقى دروسا في التمثيل، وأتوقع أن يكون مستقبله رائعا".