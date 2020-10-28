إليسا تحتفل بالمولد النبوى: آمل إنو هالعيد يعيد شوى من الأمل المفقود بأيامنا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة اللبنانية إليسا متابعيها وجمهورها بمناسبة المولد النبوى الشريف، حيث قالت إليسا عبر حسابها على "تويتر": "أحر التمنيات بعيد المولد النبوي الشريف لكل العالم العربى، وللبنان، على أمل إنو هالعيد يعيد شوي من الأمل المفقود بأيامنا، ويحمل السعادة والصحة والأمان لكل الناس بكل الأوطان العربية. عقبال كل سنة"، من جانبه رد عليها الفنان رامى جمال قائلا: "ذوق طول عمرك"



إليسا ورامى جمال

وكانت إليسا قد وجهت رسالة شكر لكل من هنأها بعيد ميلادها عبر حسابها على تويتر، وكتبت إليسا قائلة: "أشعر بسعادة كبيرة بكل الرسائل الجميلة التي أتلقاها في عيد ميلادي شكرًا لكل كل فرد منكم، أيها الأصدقاء، الفنانون، المعجبون وكل من يهتم أتمنى أن نكون قادرين على الاحتفال في ظروف أفضل".

وحصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما فى ذلك ثلاث جوائز الموسيقى العالمية، وست جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، ما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق فى الشرق الأوسط، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية عام 2017 من أغنى الفنانين فى العالم العربى بثروة قدرت بـ43 -48 مليون دولار.

وكانت أبرزت الصفحة الرسمية للجائزة العالمية "World Music Awards" إصدار فيديو كليب النجمة اللبنانية إليسا الجديد "هنغنى كمان وكمان"، حيث نشرت الصفحة عبر موقع "إنستجرام"، صورة البوستر الرسمي للأغنية، معلقة عليها :" النجمة اللبنانية إليسا تطلق أغنيتها الجديدة هنغني كمان وكمان في فيديو ممتع مع النجمة هيفا وهبي وبعض معجبيها الأوفياء و جميع عائداته تذهب إلى الأعمال الخيرية".