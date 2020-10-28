شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تلزم "نتفليكس" و"أمازون" بالاستثمار في إنتاج محتوى فرنسى ضمن مخصصاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم منصات "نتفليكس" و"أمازون برايم" ومنصات أخرى لتوزيع المحتويات على الانترنت الإستثمار بما بين 20% و25% من مخصصاتها في فرنسا لانتاج محتوى فرنسي، وفقا لما ذكرته وزيرة الثقافة روزلين باشلو في مقابلة مع صحيفة "لو ايكو".

ويدرج هذا في قانون جديد حول المحتوى السمعي البصري الذي تعده الحكومة الفرنسية واعتبرته الوزيرة "ثوريا".

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ومقابل هذا الاستثمار في محتويات فرنسية أو أوروبية، ستحظى المنصات بنظام أكثر مرونة لامكانية عرض أفلام تعرض للتو في دور السينما في غضون فترة أقصر من الوقت الحالي المحدد بـ36 شهرا.

وذكرت الوزيرة في الصحيفة الاقتصادية "في حال عدم التوصل لاتفاق، ستتحمل الدولة مسئولياتها. نرغب في وجود تعامل عادل بين المنصات وقنوات التلفزيون التقليدية".

وتوقف دراسة الاصلاح الجديد لقطاع السمعيات والمرئيات للحكومة الفرنسية نتيجة الأزمة الصحية، لكن الوزيرة أوضحت أنها تتوقع البدء في تطبيق العديد من هذه الاجراءات في عام 2021.