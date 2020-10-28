شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تتعرض لانتقادات بسبب عيد ميلادها الـ40.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان للانتقادات والهجوم بعد أن أقامت حفل عيد ميلادها الأربعين على جزيرة خاصة بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء، حسبما ذكر موقع bbc، لكن كاردشيان قالت إن الحفل جاء بعد أسبوعين من إجراء عدد من الفحوص الطبية ومطالبة الجميع بالحجر الصحي.



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وقالت كيم كاردشيان: "إن هذا الحفل ذكرني كيف أن حياتي مميزة"، وذلك تعليقا على صور للحفل نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ورغم ذلك إلا أنها لم تسلم من الهجوم، حيث وجد متابعو كيم على توتير أن الحفل لم يراعى شعور الآخرين، ويمس الأسر التى تعانى من التباعد بسبب كوفيد-19.

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وقال أحد مستخدمي موقع تويتر: "إنه شيء سيئ، فالأغنياء يمكنهم التظاهر بأن الأمور تسير بشكل طبيعي على جزيرة خاصة، بينما يلغى الناس العاديون خططهم للتجمع للاحتفال بعيد الشكر وأعياد الميلاد".

ورد الموسيقار البريطاني بيت فرامبتون على صور كاردشيان، قائلا: "هل أنت عديمة الإحساس إلى هذا الحد. هل تدركين أن هذا هو آخر ما يريد أغلب الناس أن يروه في ظل أسوأ ارتفاع لمعدل انتشار كوفيد-19؟ الناس في هذا الوقت يتوجهون إلى بنوك الطعام، لا إلى جزر خاصة".

وتواصل كيم كاردشيان الاحتفال بعيد ميلادها الأربعين ومشاركة متابعيها كيفية احتفالها به، مثلما ظهر مؤخراً من خلال حسابها على موقع إنستجرام حينما شاركتهم بأكثر من صورة منه، وعلقت عليها بكتابة رسالة إلى الجميع قالت فيها أنها تشعر بكثير من التواضع والبركة خاصة مع ذهابها إلى جزيرة خاصة بصحبة أصدقاءها وعائلتها لعبت فيها مع الحيتان حسب قولها، واستمتعت بوقتها بأفضل شكل.

من ناحية أخرى قالت كيم كاردشيان فى وقت سابق: "يشرفنى جدا أن أكون جزءا من الجهد العالمى لدعم armeniafund ، لقد تحدثت علانية عن الوضع الحالى فى أرمينيا وأجريت محادثات مع العديدين لزيادة الوعى بالأزمة التى لا يمكننا السماح باستمرارها.. دعائى وصلواتى مع الرجال والنساء والأطفال الشجعان..أريد أن يتذكر الجميع أنه على الرغم من المسافة التى تفصل بيننا ، فإننا لسنا مقيدين بالحدود ونحن دولة أرمينية عالمية واحدة معا".