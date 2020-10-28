شكرا لقرائتكم خبر عن فيفيان صلاح الدين: مضيت عقد مع محمد نجم منعنى من المشاركة فى أعمال كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة فيفيان صلاح الدين، إنها متابعة جيدة للحركة الفنية فى الآونة الأخيرة، وإنها تمتلك شركة أفلام، وقامت بإدارتها بعد وفاة والدها، واستطعنا القدوم بأفلام أجنبية كبيرة ومنها أفلام للنجم أميتاب تشان، مشيرة إلى أن الوالد كان مخرج ومنتج أفلام، وكأن أول إنتاجاته هو فيلم "لماذا أعيش"، وهو بعمر الـ 24 عاما، وقام باكتشاف شكرى سرحان ومحسن سرحان، ويعد أحد مؤسسى السينما.

وأكدت الفنانة فيفيان صلاح الدين، خلال حلولها ضيفا على برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا"، على فضائية "cbc"، اليوم الأربعاء، إنها قامت بالعمل فى مجال الفن وهى صغيرة، وكانت أولى أدوارها كانت مع الفنانة نعيمة عاكف، والفنان محمود المليجى، وكانت بعمر الـ 3 سنوات، كما إنها عملت مع الفنان نور الشريف، أثناء أدائهما لأدوار الدوبلاج، فى فيلم "أنسات وسيدات، وعلمها كيفية نطق الحروف بطريقة صحيحة.

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وأشارت فيفيان صلاح الدين، إلى أن الفنان محمد نجم كان السبب فى عدم اشتراكى فى أعمال مسرحية كبيرة ومشاركة فنانين عظماء، وأنه أرسل لها عقدا، قائلة "كان نظرى ضعيف ومضيت على شيء وماكنتش فاهمة وكان قافلى العقد بتاعى"، مؤكدة أن الفنان محمد نجم لما بيحب حد بيقفل عليه، ويتمسك به".