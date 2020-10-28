شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية سارة حناشى ترتدى جامب سوت شورت مثير فى سادس أيام مهرجان الجونة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل الممثلة التونسية سارة حناشى على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة لمشاهدة فيلم "Listen" للمخرج آنا روشا دي سوسا، والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكعادتها فى إثارة الجدل حضرت مرتدية جامب سوت شورت لفتت به الأنظار.

فيلم LISTEN من إخراج آنا روشا دي سوسا، وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة، والبرتغال، وتدور أحداثه فى ضواحى لندن حول بيلا وجوتا، زوجان برتغاليان مهاجران قدما إلى بريطانيا بصحبة أطفالهما الثلاثة بحثًا عن عمل وتأمين حياة أفضل لهم، وبناء على سوء فهم معلمة ابنتهما الصماء، تدخل دائرة الشئون الاجتماعية البريطانية على الخط، وتقوم بانتزاع الأطفال من أهلهم عنوة.

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ويجسد الفيلم كفاح العائلة ضد القوانين الجامدة، واستماتتهم من أجل استعادة أولادهم، وهو الفيلم الذى شارك فى مسابقة آفاق (أوريزونتى) فى الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائى.