ريبيل ويلسون تتألق خلال تسوقها مستلزمات الهالوين فى لوس أنجلوس "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدت الممثلة الأسترالية ريبيل ويلسون 20 كليوجرام من وزنها في الآونة الأخيرة، ما جعلها تتفاخر بهذا الأمر أثناء تسوقها لشراء مستلزمات عيد الهالوين، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. ولم تكن ممثلة أفلام هوليوود ريبل ويلسون خجولة من التباهي بشخصيتها أثناء وصولها إلى متجر البقالة يوم الاثنين، بعدما فقدت 20 كيلوجرامًا بشكل لا يصدق كجزء من "عام صحتها"، حسبما ذكرت الصحيفة.



ريبيل ويلسون تتألق خلال تسوقها مستلزمات الهالوين

وشوهدت نجمة Pitch Perfect البالغة من العمر 40 عامًا وهي تتسوق لشراء لوازم عيد الهالوين في متجر بلوس أنجلوس، وكانت تحمل قرعًا ضخمًا في عربة "Mercedes Benz G-Wagon " بعد رحلة التسوق، فيما كانت ترتدي ملابس رياضية كبيرة الحجم وبنطلون ضاغطة أسود.



ريبيل ويلسون

يشار إلى أن الممثلة الأسترالية ريبيل ويلسون شاركت في فيلم " Isn't It Romantic" خلال العام 2019، والفيلم من بطولة ريبيل ويلسون، بريانكا شوبرا، بيتي جيلبين، ليام هيمسورث، توم اليس، آدم ديفاين، الإيمان لوجان، شيرلى رودريجيز، يوجينيا كوزمينا، جاكلين هونوليك، براندون سكوت جونز، دوريس مكارثى.

الفيلم يدور حول امرأة شابة محبطة من الحب ولكنها تجد نفسها بسبب ظروف غامضة محاصرة داخل كوميديا رومانسية، الفيلم من إخراج تود ستراوس شولسون، ومن تأليف ايرين كارديلو، دانا فوكس، كاتي سيلبرمان، ايرين كارديلو.