شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس لـ"راجل و2 ستات": الكذب عند الرجال أكثر من السيدات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسن أبو الروس، إنه لا يعطى أحد فرصة أن يرخم عليه، ويحب التعامل مع الأطفال وكذلك الحيوانات، متابعا: الضعيف دائما هو من ينتقم ولكن القوى هو من يسامح.

وأضاف خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة ON E، الذى تقدمه شيريهان أبو الحسن: بحب الناس وبحب أبسط الناس، متابعا: الكذب عند الرجال أكثر من السيدات.

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واستطرد الفنان حسن أبو الروس: بحب النجاح وبحب اشتغل دائما وأحب المرأة التى تعمل، كما أنى أحب التعاون مع شريكة حياتى في عمل المنزل لأن الحياة مشاركة.

ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يتناقشها البرامج، بواسطة متخصصين، وأيضا سيكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.