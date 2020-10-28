شكرا لقرائتكم خبر عن نتفيلكس تعلن عن موسم ثالث جديد لمسلسل العصابات Narcos Mexico.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية عن موسم ثالث جديد من مسلسل العصابات الشهير Narcos Mexico، بعد النجاح الكبير الذي حققه في المواسم الأولى له التي طرحت عبر الشبكة خلال السنوات الماضية، والتي وصلت لتقييمات مرتفعة وصلت لـ 8.2 عبر موقع IMDB.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير، عبر موقع تويتر، التريلر الرسمي للموسم الثاني السابق، والذي ضم مفاجآت كبيرة للمشاهدين.

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ويجسد لونا جوادالاجارا كارتل، وهو زعيم حقيقي للمخدرات مؤسس اتحاد الكارتيل المكسيكي في مطلع الثمانينات، الذى كان من أهم سبل نقل الهيروين والماريجونا الى كولومبيا أثناء سيطرة اسكوباروا، وسرعان ما فقد الاتحاد سيطرتهم فى نهاية الثمانينات عقب القبض على أمير تجارة الكوكايين في المكسيك، مايكل أنجيل فيلكس جالاردو.

المواسم الأولى من المسلسل دارت حول قصة حياة "بابلو اسكوبارو" صاحب أكبر إمبراطورية لتجارة الهيروين فى كولومبيا، وصراعه مع الدولة الكولومبية والأمريكية فى مطلع سبعينيات القرن الماضى، وجهوده الدموية التى قام بها لإلغاء اتفاقية تسليم المجرمين ومحاكمتهم فى أمريكا، ومن المقرر أن يستكمل الموسم الجديد من المسلسل قصة حياة تجار مخدرات جدد فى المكسيك.