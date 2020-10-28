محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: تصوير- علاء أحمد: حضر الفنان محمد ثروت بصحبة زوجته منى، عرض فيلم "استمع"، وتواجدا على السجادة الحمراء الخاصة بالاحتفاء بالفيلم ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي. وظهر ثروت مرتديا ملابس مرسوما عليها ميكي ماوس إحدى أشهر الشخصيات الكارتونية في العالم، بينما ارتدت زوجته حذاءً عليه نفس الرسمة. فيلم "استمع" يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، لمهرجان الجونة السينمائي، وينافس على جوائزها المقرر الإعلان عنها مساء يوم الجمعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| محمد ثروت بصحبة زوجته بـ"الجونة السينمائي".. ميكي ماوس يجمعهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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