بالصور| علي الطيب يدعم مؤمن زكريا في مهرجان "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- علاء أحمد:
حرص الفنان علي الطيب على تقديم دعم لاعب كرة القادم في النادي الأهلي الكابتن مؤمن زكريا، وذلك على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، قبل عرض فيلم "استمع".
الطيب قام بأداء نفس الحركة التي اشتهر زكريا بالقيام بها في مباريات كرة القدم التي لعب فيها، وهي القيام بوضع كفيه على أذنيه.
جدير بالذكر أن مؤمن زكريا يعاني منذ فترة من أزمة صحية وحرص نجوم الفن على دعمه ومؤازرته، داعين الله أن يتخطى هذه الأزمة ويعود لجمهوره.
"استمع" يُعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بالدورة الرابعة، في سينما البلازا بمركز الجونة للمؤتمرات.
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