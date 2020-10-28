"شوية أكشن".. هكذا علق رامز أمير على ظهوره بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرص الفنان رامز أمير، على تقديم مشاهد أكشن خلال تواجده بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

ونشر أمير، صورًا له وهو يؤدي مشاهد أكشن، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وصل وصل وصل .. شوية أكشن بقى يا جماعة .. كفاية فساتين".

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وأقيم حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بحضور كوكبة من نجوم الفن.

يذكر أن، الدورة الرابعة بمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر، ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلمًا من 42 دولة.