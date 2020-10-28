أحمد حلمي يهنئ منى زكي على "الصندوق الأسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد حلمي زوجته الفنانة منى زكي بأول أيام عرض فيلمها "الصندوق الأسود"، اليوم.

وكتب "حلمي" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" النهارده أول يوم لعرض فيلم الصندوق الأسود .. مبروك يا مني يا زكي ومبروك يا محمد يا فراج ومبروك يا خاطر من غيريا مصطفي.. بالنجاح والتوفيق وان شاء الله الفيلم يعجب الناس ويكسر الدنيا".

فيلم "الصندوق الأسود" قصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة: منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، ومن إنتاج سينرجي وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشري.