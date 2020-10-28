نجوم الفن يحتفلون بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ عدد من نجوم الفن جمهورهم والأمة الإسلامية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، الذي يوافق غد الخميس، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:

ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز هؤلاء النجوم:

شيرين عبد الوهاب

كتبت الفنانة شيرين عبد الوهاب تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيها: "اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد، كل سنة وكل الأمة الإسلامية بألف خير بمناسبة".

أحمد داوود

كتب الفنان أحمد داود تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها: "اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبة وسلم، صلى الله عليه وسلم".

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أنغام

نشرت الفنانة أنغام صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت:"يا أطهر قلب يا نبينا بكلمة تهدينا، كل سنة وأنتم طيبين".

يوسف الشريف

كما نشر الفنان يوسف الشريف صورة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، علق عليها :" اللهم صلِ وسلِم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وازكى السلام ..... كل عام وانتم بخير".

إنجي علاء

وكتبت السيناريست إنجي علاء تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" : "اللهم صل على حبيبك الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا مرافقته في الجنة، وارزقنا أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا اللهم اجعله لنا قدوة فى كل عمل، وقدِّرنا يا الله على اتباع سنته".

أكرم حسني

كتب الفنان أكرم حسني تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، كل سنة وأنتم طيبين".