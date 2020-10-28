"الجونة السينمائي" ينظم حلقة نقاشية بعنوان "إقامة الشركات الناشئة بمجال الوسائط الرقمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة، وبحضور كل من المهندس عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وباسم الهادي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كيجامي، وكريم أبو جمرة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بيس أوف كيك"، وأحمد عباس مؤسس ديجاسي، تم تنظيم حلقة نقاشية بعنوان "إقامة الشركات الناشئة في مجال الوسائط الرقمية".

وأدارت الحلقة مريم فرج، رئيس إدارة الاستدامة المؤسسية والتأثير الاجتماعي في مجموعة إم بي سي، وقالت "العديد من الشركات الناشئة تأثرت خلال جائحة كورونا، لكن هناك تطبيق (ماينلي) الذي ولد في هذا الوقت واخذ من الكورونا فرصة للازدهار، وقد لاقى نجاحا ورواجا كبيرا حيث يعمل التطبيق على خلق مساحة آمنة بين النجوم ومتابعينهم. ؤأضاف أحمد عباس "نسعى للتوسع في دول الخليج وضم العديد من الفنانين في الوقت الحالي".

و بالرغم من أن فكرة "بيس أوف كييك" فكرة جديدة، لكنها لاقت نجاحا كبيرا حيث أنهم أشرفوا على تحقيق 100 مليون مشاهدة غير مدفوعة للفيديوهات.

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وقال كريم أبو جمرة "اكبر تحدي واجهناه هو اقناع الرعاة في الاستثمار في المحتوى، فكنا نستخدم جميع مكسبنا للتطوير من المحتوى الذي نقدمه وهذا ما ساعدنا على الوصول من 7 مشاهدات لـ100 مليون مشاهدة.

و من ناحيته، أضاف باسم الهادي أن دراسته كانت في الأصل في مجال الهندسة لكنه وجد شغفه أكثر في مجال التسويق، وقد بدأت كيجامي بمكتب صغير جدا عام 2011 في القاهرة والآن لها أكثر من مكتب وأصبحت في وقت قليل في مصاف رواد التسويق والإنتاج الرقمي.

و أشار المهندس عمر الحمامصي أن مهرجان الجونة السينمائي وخص بالذكر سيني جونة يعملون على نقل الخبرات، وتشارك الأفكار المتميزة إذ يأتي العديد من مختلف دول العالم بأفكار جديدة بالاضافة الى التواصل مع الشركات.