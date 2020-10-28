بـ3 طعنات.. ممثلة هندية تتعرض للاعتداء في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرضت الممثلة الهندية مالفي مالهوترا، للطعن في شوارع مدينة مومباي على يد صديقها السابق، بعد رفضها الزواج منه.

وبحسب صحيفة The Times Of India، فإن "مالهوترا تلقت 3 طعنات أُصيبت بطعنة في بطنها واثنتين في ذراعها، وأفادت التحقيقات الأولية بأن الفاعل يُدعى يوجيش كومار ماهيبال سينج.

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وقالت الصحيفة أن مالفي تتماثل للشفاء بعد نقلها إلى مستشفى مومباي، وذكرت أن مالفي وسينج كانا صديقين قبل أن يعرض عليها الزواج، وأنها توقفت بعد ذلك عن التحدث إليه معلنةً رفضها الارتباط به، وما هو ما دفعه للاعتداء عليها.