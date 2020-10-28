علاء زلزالي يُعلن الانفصال عن زوجته

أعلن النجم علاء زلزلي انفصاله عن زوجته بكل رقي واحترام بعد زواج دام ثلاثة عشر سنة بدون الإفصاح عن الأسباب بل جلّ ما صرح به أنه قرر

الإنفصال ولكنه ما زال يحتفظ بالمادة والإحترام أطلقته وللعشرة بينهما ، بحلوها ومرّها ، وحفاظاً على ولديهما ، ومن اليوم سيركز على فنه ومشاريعه الغنائية.

وقال زلزلي: "الفنان مثل الطير .. والعشرة لا تهون الا على اولاد الحرام .. فأنا انفصلت عن زوجتي وأم أولادي زوجياً انما سيبقى لها عندي كل المعزة والإحترام والتقدير والمودة" .