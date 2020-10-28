شاهد.. أصالة تفتح النار: الرجال لاعقل لهم

هاجمت النجمة أصالة الرجال خلال حوارها لبرنامج "قعدة رجالة" مع نيقولا معوض، خالد سليم، وقيس الشيخ، واصفةً إياهم :" الرجالة ما فيهم عقل" .

وتحدثت أصالة عن موضوعات مختلفة واجهتها بعد الانفصال، والمشاعر المتضاربة من حب وخيانة ووجع وحزن، وهذا ما ستكشفه الحلقة.

وحاول النجوم الثلاثة خلال الحلقة الدفاع عن أنفسهم، ومحاولة إثبات أن ليس كل الرجال مثلما تظن أصالة، وأن قلب الرجل أكثر

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مرونة وبإمكانه تقبّل الكثير من الاحتمالات، أما أصالة فتمسّكت برأيها حتى النهاية.

برنامج قعدة رجالة هو أولى الإنتاجات الأصلية لـOSN، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ60 مليون مشاهدة.

وقد أطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، وهو من إخراج هيثم

عزو، وإنتاج سالي والي Sproductions، حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحياناً مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.

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