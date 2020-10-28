سلمى أبو ضيف تروج لحكاية لازم أعيش من مسلسل "إلا أنا"

روجت الفنانة سلمى أبو ضيف لحكاية لازم أعيش من مسلسل إلا أنا، والتي تعرض حالياً على شاشة DMC، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تدور أحداث حكاية "لازم أعيش" حول فتاة تعيش معاناة مع سوء فهم المجتمع لمرض البهاق الذي تعاني منه منذ صغرها.

وتعرض شاشة DMC، إبتداءً من يوم السبت المقبل، أولى حلقات حكاية "لازم أعيش" من

مسلسل "إلا أنا"، من بطولة النجمة الشابة جميلة عوض، كما يتم عرضه على منصة Watch It، وهي الحكاية الأخيرة والختامية من حكايات مسلسل إلا أنا، من إنتاج شركتي سينرجي وأروما.

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حكاية "لازم أعيش" من

تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي، ويشارك في البطولة نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وهي حكاية من عشر حلقات يختتم بها مسلسل "إلا أنا" قصصه المقتبسة من أحداث واقعية، يتم من خلالها تناول العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسري الفخراني، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة، وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.