شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومحبيها مجموعة صور جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "طافش" في الصور خلال إسمتاعها بأجواء الجونةالهادئة الرائعة برفقة شقيقتها، معلقة:" الهدف من الحياة هو جعل نبضات قلبك تتناسب مع إيقاع الكون ، لتتناسب مع طبيعتك مع الطبيعة ".
يذكر أن، أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش فيلم "نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن، منهم كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.
كانت هذه تفاصيل خبر على الشاطيء .. نسرين طافش تستمتع بأجواء الجونة الرائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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