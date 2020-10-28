شاهد.. البرومو الرسمي لفيلم The Midnight Sky

أطلقت شبكة نتفليكس البرمو الرسمي لفيلم "The Midnight Sky" عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديو الشهير " اليوتيوب - youtube" .
وتدور أحداث هذه القصة في فترة ما بعد دمار
فيلم The Midnight Sky بطولة وإخراج جورج كلوني مأخوذ عن الرواية الناجحة Good Morning, Midnight للكاتبة ليلي بروكس دالتون، ويشارك في البطولة كل من ديفيد أويلوو، كايل تشاندلر، دميان بشير وتيفاني بون.
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