شاهد.. البرومو الرسمي لفيلم The Midnight Sky

أطلقت شبكة نتفليكس البرمو الرسمي لفيلم "The Midnight Sky" عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديو الشهير " اليوتيوب - youtube" .

وتدور أحداث هذه القصة في فترة ما بعد دمار

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العالم وتتبع محاولات أوجستين، عالم منعزل في المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كي يمنع سالي وزملائها من رواد الفضاء من العودة إلى الأرض حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة.

فيلم The Midnight Sky بطولة وإخراج جورج كلوني مأخوذ عن الرواية الناجحة Good Morning, Midnight للكاتبة ليلي بروكس دالتون، ويشارك في البطولة كل من ديفيد أويلوو، كايل تشاندلر، دميان بشير وتيفاني بون.