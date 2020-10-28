وزارة الصحة توزع حقائب مستلزمات طبّية على الفنانين بالجونة

وزعت وزارة الصحة ضمن مبادراتها لنشر التوعيه الصحية التي تقام في مدينة الجونة ، حقائب مستلزمات وقائية وطبية كهدية على الفنانين في الفنادق حيث يقيمون ضيوف مهرجان الجونة السينمائي.

كما يتم تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية وهناك سيارات إسعاف في كل مكان والعيادات المتنقلة ضمن مبادرة 100 مليون صحة لتغطية جميع الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى سيارة

صحة المرأة لفحص سرطان الثدي وهي خدمات مجانية.

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وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.