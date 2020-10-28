وزعت وزارة الصحة ضمن مبادراتها لنشر التوعيه الصحية التي تقام في مدينة الجونة ، حقائب مستلزمات وقائية وطبية كهدية على الفنانين في الفنادق حيث يقيمون ضيوف مهرجان الجونة السينمائي.
كما يتم تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية وهناك سيارات إسعاف في كل مكان والعيادات المتنقلة ضمن مبادرة 100 مليون صحة لتغطية جميع الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى سيارةصحة المرأة لفحص سرطان الثدي وهي خدمات مجانية.
وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة توزع حقائب مستلزمات طبّية على الفنانين بالجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.