نشرت الإعلامية اللبنانية ريا آبي راشد مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "ريا" في الفيديو وهي تستلقي على السرير ويبدو عليها التعب، معلقة:" مزاج بعد يوم مجنون ".
وتشارك الإعلامية اللبنانية ريا آبي راشد بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي انطلقت فعالياته، مساءالجمعةالماضية، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر ريا آبي راشد تشعر بالإرهاق قبل ختام مهرجان الجونة بيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.