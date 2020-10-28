ريا آبي راشد تشعر بالإرهاق قبل ختام مهرجان الجونة بيوم

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا آبي راشد مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "ريا" في الفيديو وهي تستلقي على السرير ويبدو عليها التعب، معلقة:" مزاج بعد يوم مجنون ".

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وتشارك الإعلامية اللبنانية ريا آبي راشد بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي انطلقت فعالياته، مساءالجمعة