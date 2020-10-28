يفأجي النجم أحمد سعد متابعية علي مواقع التواصل الإجتماعي ، بأغنية جديدة بمناسبة المولد النبوي الشريف ، حيث نشر فيديو عبر حسابه على انستجرام. وعلق أحمد عليه قائلاً: "يا رسول الله يا حبيب الله"، في إشارة إلى اسم الأغنية التي سيتم طرحها قريباً. قريباً. من جانب أخر نشر المطرب أحمد سعد أمس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة تجمعه بالفنان الكبير هانى شاكر، وعلق عليها قائلا: "انتظرونا قريبا فى عمل مفاجأة"، وذلك Advertisements دون أن يفصح عن مضمون هذا العمل. دون أن يفصح عن مضمون هذا العمل. يذكر أن أخر أعمال أحمد سعد كليب "بصرة"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة. شاهد الفيديو

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. احتفالًا بالمولد النبوى " أحمد سعد " يغني "يا رسول الله يا حبيب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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