تعيين كارليس توسكيتس رئيسا مؤقتا لبرشلونة خلفا لبارتوميو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

تولى كارلس تيسكتس رئاسة نادي برشلونة الإسباني ، اليوم الأربعاء، بعد يوم واحد من استقالة جوسيب ماريا بارتوميو من أجل تجنب مواجهة اقتراع لحجب الثقة.

وقال برشلونة في بيان رسمي إن تيسكتس، رئيس اللجنة الاقتصادية في النادي، سيقود مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء حتى انتخاب رئيس ومجلس إدارة جديد.

وسيكون لمجلس الإدارة المؤقت نفس مهام المجلس التنفيذي لكنه لن يتخذ سوى قرارات ”ضرورية ومهمة من أجل تسيير أنشطة النادي وحماية مصالحه“ وفقا للبيان.

والهدف الأساسي لمجلس الإدارة سيكون تنظيم انتخابات في غضون ثلاثة أشهر، مما يعني أنها ستقام قبل موعدها الأصلي في 21 مارس آذار الذي حدده بارتوميو في أغسطس آب.

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وأعلن سبعة أشخاص نيتهم الترشح لمنصب رئيس برشلونة، من بينهم خوان لابورتا، الذي قاد النادي بين 2003 و2010 وفاز الفريق تحت إشرافه بدوري أبطال أوروبا مرتين، وفيكتور فونت الذي تعهد بتعيين اللاعب السابق تشابي هرنانديز مدربا.

وزار رئيس لجنة الإدارة مرافق برشلونة لمدة ساعة ونصف تقريبا، واجتمع مع بارتوميو وبعض أعضاء مجلس إدارته المستقيل ومديري النادي المختلفين، واطلع على كافة أوضاع النادي.

ويجب أن تتكون لجنة الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن 50٪ من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة وقت الاستقالة، بحد أدنى سبعة. وفي هذه الحالة، سيكون هناك سبعة أعضاء في اللجنة الجديدة، حيث ضم الاجتماع الأخير للمجلس المستقيل 14 عضوا ومديرا.

وستضم اللجنة إلى جوار توسكيتس خوان مانوير خمينيز، وسيعلن باقي الأعضاء الخمسة الذين يجب أن يتم اختيارهم من بين أعضاء مجلس الإدارة المستقيل واللجنة الاقتصادية واللجنة التأديبية.

ووفقا للائحة برشلونة سيتم إجراء الانتخابات في وقت مبكر من نهاية يناير/ كانون الأول المقبل، إذ إن هذا الموعد هو الموعد الأقصى لإجراء الانتخابات، ويمكن أن تتم قبل ذلك.