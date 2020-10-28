لسبب غريب..شاب يهرب من موعد غرامي مع فتاة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين

الهريبة تلتين المراجل ، هكذا تحدث المثل الشعبي قديما ، ولكن معنى هذا المثل لا ينطبق بالمجمل عندما هرب من موعد عشاء بعد أن قامت صديقته بعزمة عدد من أفراد أسرتها لكي لا يدفع فاتورة المطعم .

حيث هرب أحد سكان مقاطعة تشجيانغ الصينية من موعد غرامي مع فتاة قامت بدعوة 23 شخصا من أسرتها وأقربائها إلى الموعد دون أن تخبره.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت الفتاة البالغة من العمر 23 عاما على موعد مع زوجها المحتمل البالغ من العمر 29 عاما، ودون أن تخبره قامت بدعوة أسرتها وأقربائها إلى مأدبة صاخبة على ضوء الشموع، رغبة منها في اختبار كرمه.

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وبحسب الصحيفة، قبل الاجتماع، عرض الشاب دفع ثمن الوجبة، على افتراض أنها ستكون عشاءً رومانسياً لشخصين، لكنه فوجئ عندما رأى موعده مع الفتاة وهو يتحول إلى مأدبة مع أكثر من 20 من أقاربها دون سابق إنذار.

وأخبرت الفتاة وسائل الإعلام الصينية في وقت لاحق، أنها أرادت اختبار ما إذا كان الشاب كريماً بما يكفي لدفع ثمن وليمة تضم 23 شخصاً، وبعد الاستمتاع بالمأدبة الفاخرة، صُدمت الفتاة وعائلتها عندما اكتشفوا أن الشاب قد هرب عندما شاهد الفاتورة التي وصلت إلى 2800 دولار.

وتم التوصل إلى اتفاق بدفع الشاب ثمن جزء من الوجبة، وتقسيم الباقي على الفتاة وأقربائها.