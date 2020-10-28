شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أكتر عن دور سيلين ديون مع بريانكا شوبرا فى العمل الرومانسى Text for You والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة العالمية سيلين ديون، والنجمة بريانكا شوبرا جوناس، والنجم سام هيوجان، إلى المسلسل الرومانسي Text for You المشتق من رواية صوفي كرامر الشهيرة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتجتمع ديون مع بريانكا وهيوجان في أول عمل درامي رومانسي يجمعهما مع عملاق البث سوني، بعد مفاوضات كبيرة خلال الفترة الماضية، والتي وفقت أخيراً بضم عمالقة الموسيقي والغناء لعمل درامي رومانسي جديد.

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الفيلم الجديد سيكون نسخة باللغة الإنجليزية للفيلم الألماني الشهير SMS Fur Dich" المأخوذ عن رواية Sofie Cramer، والتي تدور احداثه حول امرأة بدأت بإرسال رسائل نصية رومانسية إلى رقم خطيبها القديم الذي توفي بشكل مأساوي، وسرعان ما اتضح أن الرقم قد أعيد تخصيصه لرجل آخر في أنحاء المدينة يعاني من حسرة مماثلة، ويلتقي الاثنان ويشعران باتصال لا يمكن إنكاره، لكن لا يبدو أنهما يتركان الماضي وراءهما، وتمنحهم موسيقى ديون الشجاعة لاغتنام فرصة الحب مرة أخرى.