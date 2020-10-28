شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عاطف وروبى فى أغنية جديدة بعد نجاح "فجأة افترقنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الشاعر محمد عاطف صورة تجمعه بالمطربة روبى حيث من المفترض أن يجمع عمل غنائى بينهم خلال الفترة المقبلة ولكن لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن.

وعلق عاطف على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: مع الفنانة الجميلة اللى بحبها اوى روبى من استديو صديقى العالمى أحمد إبراهيم وهو اللى مصورنا .





وحققت أغنية "فجأة افترقنا" للنجم تامر حسنى أكثر من 7 مليون مشاهدة بعد طرحها من أقل من أسبوع ، وهى من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان تامر على وتوزيع يحيى يوسف، حيث طرح تامر حسنى قبل أيام كليب أغنية "مبطلناش إحساس"، وتأتى تلك الأغانى ضمن أحدث ألبومات تامر حسنى "خليك فولاذى".

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