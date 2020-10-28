شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى مهنئا منى زكى وأبطال فيلم الصندوق الأسود: إن شاء الله يكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم أحمد حلمى زوجته الفنانة منى زكى على عرض فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" فى دور السينما، متمنيا لهم النجاح، وأن ينال الفيلم إعجاب الجماهير، قائلا عبر حسابه على تويتر: "النهاردة أول يوم لعرض فيلم الصندوق الأسود.. مبروك يا منى يا زكى ومبروك يا محمد يا فراج ومبروك ياخاطر من غير يا مصطفى.. بالنجاح والتوفيق وإن شاء الله الفيلم يعجب الناس ويكسر الدنيا".

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ومن المقرر أن يعرض اليوم، الأربعاء، فيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكى بجميع دور العرض السينمائية ويشاركها فى البطولة كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وتتولى إنتاجه شركة سينرجى وأفلام مصر العالمية ونيو سنشرى، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات كبيرة فى شباك التذاكر.

وتجسد منى زكى دور ياسمين، التى تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها فى مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، تحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أى مدى ستتمكن من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذى يشهد عودة منى زكى للسينما بعد غياب أربع سنوات.

ومن خلال الإعلان الرسمى للفيلم نرى ياسمين، وقد أصبحت وحدها فى مواجهة لصّين، يؤدى دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر، فهل سيصمد الجنين أمام كل هذه المطاردات العنيفة حتى النهاية؟

فيلم الصندوق الأسود، قصة وإخراج محمود كامل، سيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، بطولة منى زكى، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، من إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية ونيو سينشرى.