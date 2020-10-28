شكرا لقرائتكم خبر عن سارة حناشى بعد صورها فى الجونة: مكنتش اقصد لفت الانتباه والتعليقات ضحكتنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة التونسية سارة حناشى، عن سعادتها بردود الأفعال على إطلالتها في مهرجان الجونة بدورته الرابعة، المقامة حالياً في مدينة الجونة الساحرة، حيث أكدت سارة لـ"الخليج 365"، أنها لم تقصد مطلقاً لفت الانتباه إليها، ولكنها كانت تشعر أن ملابسها تليق بتلك المناسبة، مشيرة إلى أنها لا تستهوى مدرسة لفت الانتباه، بينما لديها فكرة راسخة أن الممثل يلفت الانتباه بشغله وبعمله وما يقدمه للجمهور، موضحة أنها لا تلتفت للانتقادات السخيفة أو غير المصحوبة بنصيحة بناءه.

وأوضحت حناشى: أن أصدقائها سواء في تونس أو مصر أو الدول الأخرى، كانوا يرسلون لها الصور من كل مكان، المصحوبة ببعض التعليقات الجميلة والمهذبة، والتي لاقت رواجاً كبيراً على السوشيال ميديا، لافتة إلى أن هناك بعض التعليقات التى أصابتها بالضحك والسعادة ومنها "مين الوحش دا".. اية الصاروخ دا.. وغيرها من العليقات التي شعرت بخفة دم الجمهور على المنصات الرقمية .

سارة حناشى هي من أبرز الممثلات التونسيات، وقدمت العديد من الاعمال الفنية، حيث بدأت مشوارها الفني في عام 2013 حينما شاركت في المسلسل التونسي "علولو" للمخرج طارق بنحجل، وجسدت خلال أحداث المسلسل شخصية "ريم"، وفي عام 2014 قدمت أول فيلم سينمائي "طفل الشمس"، من تأليف وإخراج الطيب الوحيشي، والذي جسدت من خلاله بطولة الفيلم.

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وفي عام 2016 شاركت بالفيلم السينمائي "زيزو" من إخراج فريد بوغدير وشاركت بطولته مع الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ويعد الفيلم هو الجزء الثالث والأخير من ثلاثية المخرج فريد بوغدير بعد فيلمي "عصفور السطح، صيف حلق الوادي".

كما شاركت "سارة" في نفس العام بفيلم "خسوف" من تأليف وإخراج فاضل الجزيري، وشاركها في بطولة الفيلم كل من ياسمين بوعبيد، على الجزيري، محمد إدريس ورؤوف بن عمر.

وكانت أخر الأفلام السينمائية التي قدمتها "سارة" في عام 2019، فيلم "قيرة" والذي تعاونت من خلاله مرة أخرى مع المخرج فاضل الجزيري، وشارك في بطولة الفيلم "أمنة الجزيري، على الجزيري، طاهر عيسى بالعربي، نصر الدين المناعي و خولة شامخ".