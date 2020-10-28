شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح منصة Sony تصل لـ300 مليون دولار فى الربع الثانى من 2020.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير التى نقلتها صحيفة فاريتى أن منصة سوني الخاصة بالأعمال السينمائية والدرامية شهدت تراجعا كبيرا فى الإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري، والتى وصلت لحوالى 300 مليون دولار.

ونقل التقرير الانخفاض الكبير فى الدخل التشغيلي لقسم الأفلام والتليفزيون بشركة سوني اليابانة، والتي وصلت لـ 299 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر من يوليو إلى نهاية سبتمر 2020، مقارنة بـ 366 مليون دولار في نفس الفترة المماثلة في العام الماضي.

وكانت الشركة العملاقة أعلنت عن إيرادات على مستوى المجموعة الشاملة للشركة الضخمة، والتى وصلت لـ 2.11 تريليون ين باباني، بما يعادل 20.2 مليار دولار أمريكي، للفترة ما بين الربع الثاني من السنة المالية 2020-2021.

Advertisements

وارتفع صافي دخل المجموعة في الربع بنسبة 145٪ إلى 4.41 مليار دولار، وهو ما رفع سعر السهم في الشركة العملاقة إلى 367 ين يابانى، بزيادة قدرها 147٪ كلا الرقمين أعلى من توقعات المحللين الماليين.

ووفقًا للمحللين الماليين الذين تم استطلاع آرائهم من قبل موقع الاستثمار، كانت التوقعات لأرباح الربع الثاني البالغة 101 ين ياباني لكل سهم، بانخفاض بنحو الثلث مقارنة بالربع المكافئ في عام 2019، وكان من المتوقع أن تبلغ الإيرادات حوالي 1.94 تريليون ين يابانى.

وكان موقع جاست جيرد كشف عن تعاقد النجم ليوناردو دي كابريو مع سوني في صفقة جديدة متعددة السنوات، وأوضحت الشركة أن هناك مشروعين قيد التطوير والتحضير، وأن الشركة سبق وأن تعاونت مع ليوناردو منذ أكثر من 24 عامًا فى روميو وجولييت، ثم فيلم تايتانيك معتبرين ليو من عباقرة الفن، خاصة أنه سلك الطريق الصعب فى المجال، على حسب تعبيرهم.