شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى: لابد أن تكون المرأة شريكة فى كل مكونات السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنانة لقاء الخميسى، إن الندوة التى تم تنظيمها فى مهرجان الجونة السينمائى، حول ضرورة تمكين المرأة فى السينما شملت العديد من المخرجات الهامة على رأسها ضرورة أن تكون المرأة متواجدة فى كل مكونات صناعة السينما، حيث إن هناك مخرجات سيدات ومؤلفات وفنانات ولكن يجب أن يكون هناك مديرة تصوير أيضا.

وأضافت لقاء الخميسى، خلال برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة ON E، الذى تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن، أن المرأة لابد أن تكون شريكة فى كل مكونات السينما، ولابد أن يساند السيدات بعضهن البعض بشكل مستمر.

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وتابعت الفنانة لقاء الخميسى، أن الندوة أكدت أننا في الدراما والسينما لا نحتاج إلى أن نصور المرأة مثل الرجل لأنه في الأساس المرأة مثل الرجل تماما فالمرأة نصف المجتمع، موضحة أن الندوة ناقشت سبل دعم النساء فى السينما.

ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يتناقشها البرامج، بواسطة متخصصين، وأيضا سيكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.