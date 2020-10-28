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نجوم الفن يهنئون الأمة الإسلامية بالمولد النبوى الشريف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعى.

حيث غردت النجمة منة شلبى، قائلة:"اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم"، وكتب الفنان إكرم حسنى، قائلا:" اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، كل سنة وأنتم طيبين".

وقال النجم يوسف الشريف: "اللهم صلِ وسلِم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وازكى السلام ..... كل عام وانتم بخير".

وكتبت الفنانة أنغام، قائلة: "يا أطهر قلب يا نبينا بكلمة حب تهدينا كل سنة وانتم طيبين"، وغردت الكاتبة إنجى علاء، قائلة: "اللهم صل على حبيبك الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا مرافقته في الجنة، وارزقنا أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا اللهم اجعله لنا قدوة فى كل عمل، وقدِّرنا يا الله على اتباع سنته "، كما غردت النجمة وفاء عامر قائلة": كل عام انتم بخير بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف... صلوا على من بكى شوقاً لرؤيتنا".

أحمد داوود
أحمد داوود

 

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اكرم حسنى
اكرم حسنى

 

إنجى علاء
إنجى علاء

 

أنغام
أنغام

 

وفاء عامر
وفاء عامر
سامح حسين
سامح حسين

 

 

يوسف الشريف
يوسف الشريف

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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