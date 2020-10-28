شيريهان أبو الحسن: كل ما زاد عدد السيدات فى صناعة السينما انعكس بالإيجاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، إن صناعة السينما قامت على أكتاف السيدات، حيث إن كثير من السيدات صنعوا السينما وضحوا بالأموال وأشياء كثيرة من أجل السينما، فلا يمكن أن ننسى عزيزة أمير وفاطمة رشدى وأسيا داغر.

وأضافت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة ON E أن عدد كبير من السيدات اللاتى ساهموا فى صناعة السينما ساهموا في تغيير أشياء كثيرة في السينما، متابعة: شالوا السينما على أكتافهم.

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وأوضحت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، أن الندوة التي تم عقدها في مهرجان الجونة السينمائى حول تمكين المرأة في السينما خرجت بمبادرة روايات وهو تجمع نسائى يضم 9 شخصيات نسائية بارزة في مجال صناعة السينما ، وهدفها أن 9 شخصيات البارزة من أكتر من دولة يتبادلون النصائح والخبرات وعمل لقاءات دورية بينهم، مستطردة: كل ما زاد عدد السيدات في صناعة السينما انعكس بالإيجاب على السينما.