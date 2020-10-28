شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس يكشف كواليس لقائه مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان حسن أبو الروس، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة من وراء كواليس لقاءه مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن، على هامش مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة المقامة حالياً في مدينة الجونة بالبحر الاحمر.

ونشر أبو الروس صورة تجمعه عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن، والفنانة لقاء الخميسي، ليشوق متابعيه بالحلقة المنتظرة التي حل ضيفا فيها، والتي ستذاع على برنامج راجل و2 ستات، وكتب معلقاً " أستنوني على @ontv في برنامج راجل و ألذ اتنين ستات مع شيريهان أبو الحسن ولقاء الخميسي".

و قدم الفنان الشاب حسن أبو الروس جزء من أغنيته الجديدة لجمهور "تليفزيون الخليج 365"، أثناء تواجده على الريد كاربت في مهرجان الجونة 2020.

وأكد الفنان حسن أبو الروس على حرصه على دعم وتشجيع زميله أحمد مالك خلال عرض فيلمه حارس الذهب في المهرجان.

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