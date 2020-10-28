شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. آيتن عامر ترقص مع زوجها على أغنية "سالمونيلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة آيتن عامر، متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت آيتن وهى ترقص برفقة زوجها مدير التصوير عز العرب على أغنية "سالمونيلا"، لتميم يونس، وكتبت آيتن قائلة:" و طلعنا بنتصور فى لحظة اندماج"، وكتبت لها النجمة حنان مطاوع، قائلة:" ربنا يسعدكوا ويخليكوا لبعض حبيبتي".

شوقت الفنانة آيتن عامر، جمهورها ومتابعيها عبر انستجرام، لعمل جديد عليها ومختلف بحسب ما أكدت من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على "انستجرام"، حيث قالت آيتن في المقطع الذى نشرته، "أنا النهاردة هعمل فيديو من مكان خاص جدا.. كمان لأنى بعمل حاجة جديدة عليا جدا.. خطوة مهمة وبحضرلها بقالى كتير.. تفتكروا هي ايه؟"

وكانت آيتن قد تغزلت في زوجها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، خلال دورته الرابعة، وذلك عبر صورة نشرتها لهما معاً على حسابهما الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت عليها بكتابة : "مش هو لوحدة اللى محظوظ ، أنا محظوظة بوجوده فى حياتى، .. اكتر منه بكتير".

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كما نشرت النجمة أيتن عامر مجموعة من الفيديوهات والصور، أثناء حضورها حفل محمود العسيلى هناك، وظلت ترقص لفترة طويلة مع زوجها، على أنغام أغانى محمود العسيلى، وأيضا على نغمات أغنية حسن شاكوش وعمر كمال "لغبطيطة".