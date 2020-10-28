شكرا لقرائتكم خبر عن "يا رسول الله يا حبيب الله"..مفاجأة أحمد سعد الجديدة احتفالا بالمولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق المطرب أحمد سعد متابعيه إلى أغنية جديدة بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي حينما نشر فيديو عبر حسابه على موقع انستجرام، وعلق عليها بكتابة: "يا رسول الله يا حبيب الله"، في إشارة إلى اسم الأغنية التي سيتم طرحها قريباً.

من ناحية أخرى نشر المطرب أحمد سعد أمس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة تجمعه بالفنان الكبير هانى شاكر، وعلق عليها قائلا: "انتظرونا قريبا فى عمل مفاجأة"، وذلك دون أن يفصح عن مضمون هذا العمل.

وكان أحمد سعد قد نشر صورة من كواليس تصوير أحد كليباته "بصرة"، يوم السبت الماضى عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وعلق سعد على الصور: "محتاجين عمليات تجميل داخلية.. بصرة".

وطرح أحمد سعد مؤخرا كليب "بصرة"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة. وكان سعد قد رد على إجرائه عملية تجميل وتغيير شكل وجهه، مؤكدا أنه كان لديه مشكلة فى جانب وجهه الأيمن وكان يضطر بسببها لإطالة ذقنه حتى لا تظهر اختلاف بين جانبى وجهه، لافتا إلى اقتراح طبيب صديق له بإصلاحها.

Advertisements

وقال فى تصريحات تليفزيونية: "أنا معملتش حاجة، أنا كان عندى مشكلة مربى عشانها دقنى لو الناس تشوف ده فى الصور، عندى حتة فى الفك داخلة لجوة شوية وعشان إحنا بنصورلازم يكون الجنب ده زى الجنب ده، وعشان كدة ربيت دقني".

وأعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عقب طرح أغنية "بصرة" والذى قدمها على طريقة فيديو ريليكس واقتربت من تحقيق مليونى مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، ونال من خلالها عدد من ردود الأفعال الإيجابية وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم، سعد قال في تصريحات لـ ”الخليج 365” أنه تلقى عددا من التهانى على أغنية "بصرة" من داخل الوسط الفني وخارجه مشيرا إلى أن كلماتها مناسبة جدا للواقع الذى نعيشه، مضيفا أن أي أغنية يقدمها يكون مقتنعا بها تماما ودائما ما يحرص على تقديم كل ماهو جديد .